Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что в дальнейшем Силы обороны Украины могут прорвать линию обороны врага на четырех направлениях, передает 24 Канал.

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"Мы имели довольно хороший успех – особенно в районе Работино, Урожайного, Старомлиновки. И уже практически подошли вплотную к населенному пункту Заветное Желание – там завязываются бои", – отметил Жданов.

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Российские оккупанты пытаются оборудовать районы обороны, но украинские артиллеристы не дают им этого сделать. Скорее всего, Заветное Желание не будет большим препятствием на пути наших войск к Старомлиновке.

Где ВСУ могут прорвать линию обороны

"Мы сформировали четыре основных направления, где можем прорвать оборону противника. Это Угледар – Волноваха, Бердянское направление, Мелитопольское направление и Васильевка ", – перечислил Жданов.

Российские оккупанты уже осознали риски этого, а потому начали активно перегруппировать войска. Но украинское командование внимательно следит за их перемещениями и полностью контролирует ситуацию.

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