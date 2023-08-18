Генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты понесли колоссальные потери. Их моральное состояние, как и Россия в целом, – на дне.
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Милли подчеркнул: россияне – в обороне. Украина – борется.
Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет длинным, кровавым, медленным. И это именно то, что это: длинное, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение,
– подчеркнул Милли.
Российские оккупанты имеют немало проблем. В частности, с логистикой. Врага стремительно "пакетизируются". По состоянию на 18 августа известно, что на концерт К КобзонУ отправили уже 256 510 оКкупантов.
Украинские герои атакуют южнее Бахмута. По российским оккупантам стреляют из артиллерии. Кроме того, пытаются повредить логистику врага.
Украинские герои идут вперед, освобождая населенные пункты. У российских захватчиков нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины.