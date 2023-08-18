Генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты понесли колоссальные потери. Их моральное состояние, как и Россия в целом, – на дне.

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Милли подчеркнул: россияне – в обороне. Украина – борется.

Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет длинным, кровавым, медленным. И это именно то, что это: длинное, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение,

– подчеркнул Милли.

Российские оккупанты имеют немало проблем. В частности, с логистикой. Врага стремительно "пакетизируются". По состоянию на 18 августа известно, что на концерт К КобзонУ отправили уже 256 510 оКкупантов.

Заметьте! Эстонская разведка считает, что сейчас идет война на истощение. Украинские герои преуспевают на Запорожском направлении.

Украинские герои атакуют южнее Бахмута. По российским оккупантам стреляют из артиллерии. Кроме того, пытаются повредить логистику врага.

Украинские герои идут вперед, освобождая населенные пункты. У российских захватчиков нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины.