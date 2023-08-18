Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ. Также Андрей Ковалев отметил, что наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.

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Силы обороны уничтожают обнаруженные цели агрессора

Украинские защитники продолжают наступать южнее города Бахмут. Наши воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям агрессора. Кроме того, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также Ковалев добавил, что Силы обороны отразили атаки оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

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