Жорин подчеркнул, что это военные, которые раньше воевали на Севере и Юге нашего государства. А на те направления, откуда страна-агрессорка сняла своих солдат, зайдут вновь подразделения.

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Что изменилось на Бахмутском направлении

Военнослужащий отметил, что против украинских солдат на Бахмутском направлении в основном воюют десантники, подразделение Рамзана Кадырова "Ахмат" и формирование "Эспаньола", который является так называемым "фанатским спецназом" российского футбольного клуба ЦСК.

Часть перебрасываемых сюда подразделений – это регулярные части, выведенные еще раньше из других доукомплектованных направлений и проведших согласование. Также сейчас сюда уже стягивают те подразделения, которые прямо сейчас выполняли задачи на Севере, и на Юге нашей страны.

– подчеркнул Жорин.

Он также подчеркнул, что у российских военных пока нет проблем с пополнением подразделений личным составом. Ведь у врага есть значительный ресурс.

"Люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя, что у врага что-то кончается. Пока у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", – подчеркнул он.

В заключение заместитель командира 3 штурмовой бригады сказал, что россияне демонстрируют наличие у них ресурса путем опрокидывания и насыщения фронта новыми подразделениями.

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