Жорін підкреслив, що це ті військові, які раніше воювали на Півночі та Півдні нашої держави. А на ті напрямки, звідки країна-агресорка зняла своїх солдатів, зайдуть новостворені підрозділи.
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Що змінилося на Бахмутському напрямку
Військовослужбовець зазначив, що наразі проти українських солдатів на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантники, підрозділ Рамзана Кадирова "Ахмат" і формування "Еспаньола", який є так званим "фанатським спецзагоном" російського футбольного клубу ЦСК.
Частина підрозділів, які сюди перекидаються – це регулярні частини, виведені ще раніше з інших напрямків, що були доукомплектовані, і які провели злагодження. Також зараз сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі на Півночі, і на Півдні нашої країни,
– наголосив Жорін.
Він також наголосив, що російські військові не мають наразі проблем з поповненням підрозділів особовим складом. Адже ворог має значний ресурс.
"Люди мають перебувати в реальному світі й не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей", – підкреслив він.
Наостанок заступник командира 3 штурмової бригади сказав, що росіяни демонструють наявність у них ресурсу шляхом перекидання та насичення фронту новими підрозділами.
ЗСУ потужно працюють на Бахмутському напрямку
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук 17 серпня повідомив, що українські військові збили на Бахмутському напрямку ворожий гелікоптер. Мовиться про дорогий російський вертоліт Ка-52.
- Крім того, у 3 штурмовій бригаді показали, як наші захисники з дрона змогли знищити цілий підрозділ російських солдатів. З втрат ворога також були танки Т-90М і 2 бойові броньові машини.
- Також пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін наголосив, що під Бахмутом вдалося ліквідувати таке зване "добровольче формування" до якого входили футбольні фанати. Зокрема, мовиться про формування "Еспаньола".