Жорін підкреслив, що це ті військові, які раніше воювали на Півночі та Півдні нашої держави. А на ті напрямки, звідки країна-агресорка зняла своїх солдатів, зайдуть новостворені підрозділи.

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Що змінилося на Бахмутському напрямку

Військовослужбовець зазначив, що наразі проти українських солдатів на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантники, підрозділ Рамзана Кадирова "Ахмат" і формування "Еспаньола", який є так званим "фанатським спецзагоном" російського футбольного клубу ЦСК.

Частина підрозділів, які сюди перекидаються – це регулярні частини, виведені ще раніше з інших напрямків, що були доукомплектовані, і які провели злагодження. Також зараз сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі на Півночі, і на Півдні нашої країни,

– наголосив Жорін.

Він також наголосив, що російські військові не мають наразі проблем з поповненням підрозділів особовим складом. Адже ворог має значний ресурс.

"Люди мають перебувати в реальному світі й не обманювати себе, що у ворога щось закінчується. Поки що в них ще досить багато сил, резервів, техніки, людей", – підкреслив він.

Наостанок заступник командира 3 штурмової бригади сказав, що росіяни демонструють наявність у них ресурсу шляхом перекидання та насичення фронту новими підрозділами.

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