Власне, як неодноразово повідомляли в Генштабі, українська армія здійснює контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас зі слів західних аналітиків зрозуміло, зараз – вирішальний момент, оскільки наші бійці вступили у бій уже з першою лінією оборони окупантів.

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Успіхи українських захисників

Як пишуть в авторитетному міжнародному виданні CBS News, про успіхи Збройних Сил їм на умовах анонімності розповів офіційний представник Сполучених Штатів Америки. Сталося це ще в четвер, 17 серпня.

Українські війська пройшли через російське мінне поле (на Запоріжжі – 24 Канал)... Зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони,

– йдеться у матеріалі.

Разом з тим, як запевняють експерти, звільнення великих населених пунктів буде непростим завданням для наших військовим. Проте поступовий успіх контрнаступу уже можна було відстежувати від початку літа.

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ чи Міноборони України поки не коментували цю інформацію. Тому поки не варто робити публічно передчасних висновків стосовно того, де саме відбувається просування, оскільки це може зашкодити нашим військовим.

Де ворог намагається наступати

Як повідомляли в командуванні української армії 19 серпня, на фоні успіхів ЗСУ російські загарбники ведуть безрезультатні наступальні операції на певних східних напрямках.