Власне, як неодноразово повідомляли в Генштабі, українська армія здійснює контрнаступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас зі слів західних аналітиків зрозуміло, зараз – вирішальний момент, оскільки наші бійці вступили у бій уже з першою лінією оборони окупантів.

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Успіхи українських захисників

Як пишуть в авторитетному міжнародному виданні CBS News, про успіхи Збройних Сил їм на умовах анонімності розповів офіційний представник Сполучених Штатів Америки. Сталося це ще в четвер, 17 серпня.

Українські війська пройшли через російське мінне поле (на Запоріжжі – 24 Канал)... Зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони,
– йдеться у матеріалі.

Разом з тим, як запевняють експерти, звільнення великих населених пунктів буде непростим завданням для наших військовим. Проте поступовий успіх контрнаступу уже можна було відстежувати від початку літа.

Де ворог намагається наступати

Як повідомляли в командуванні української армії 19 серпня, на фоні успіхів ЗСУ російські загарбники ведуть безрезультатні наступальні операції на певних східних напрямках.

  • На Куп'янському напрямку ворог хотів просунутись на околицях Синьківки на Харківщині;
  • На Бахмутському напрямку – на схід від Білої Гори та Торецька, що в Донецькій області;
  • На Авдіївському напрямку – на околицях Новокалинового та, власне, Авдіївки.
  • На Мар'їнському напрямку – на околицях Мар'їнки та Красногорівки.