Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его мнению, оптимистичные прогнозы по продвижению ВСУ в направлении Мелитополя действительно имеют определенную основу.
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Перспективы ВСУ на Мелитопольском направлении
По сообщению Института изучения войны, Силы обороны имеют очередные успехи вблизи Роботиного. 18 августа аналитики сообщали, что российская армия отошла от своих передовых позиций на севере села. Если нашим военным удастся уволить этот населенный пункт, это откроет им путь в стратегически важный райцентр Запорожья.
"Токмак – это ключ к освобождению не только Мелитополя, но и всей Запорожской области. Этот город важен с точки зрения его географии и логистики. Именно в Токмаке захватчики накапливают технику и живую силу", – убежден Ашурбеков.
Несмотря на оптимизм некоторых аналитиков, перед выходом в Токмак украинских военных ждет очень тяжелая работа. Оптимистические прогнозы обусловлены тем, что именно у Роботиного расположена наиболее подготовленная линия обороны россиян.
Аскад Ашурбеков о продвижении ВСУ на Токмак: смотрите видео
"Россия постоянно готовит новые оборонительные позиции, даже в Мелитополе, расположенном в 80 километрах от линии фронта. Но за месяц невозможно подготовить существенные оборонительные сооружения, которые были бы такими же насыщенными, как и первая линия обороны россиян", – отметил депутат.
Что известно о боевых действиях на Юге
- На этой неделе Токмак посетил крайне мощный хлопок, который мог уничтожить около 200 захватчиков. Это доказывает, что даже в ключевых для своей обороны городах Россия не способна оградить себя от угроз.
- Кроме пути на Мелитополь, в ВСУ есть еще один способ перерезать линии поставок оккупантов. В случае выхода в Армянск или Скадовск противник так же окажется в ловушке. Именно поэтому ВСУ готовятся также к наступлению на Херсонщине, зачищая позиции захватчиков артиллерией и выбивая их из позиций в гриле Днепра.
- Чтобы улучшить эффективность наступления на Юге, Вооруженным Силам крайне нужно иметь больше авиации. Однако F-16, избранные военным руководством, не появятся на поле боя до весны 2023 года. Именно поэтому Украина решила попросить у Швеции истребители Grippen, которые способны закрыть проблему авиации "здесь и сейчас".