Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его мнению, оптимистичные прогнозы по продвижению ВСУ в направлении Мелитополя действительно имеют определенную основу.

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Перспективы ВСУ на Мелитопольском направлении

По сообщению Института изучения войны, Силы обороны имеют очередные успехи вблизи Роботиного. 18 августа аналитики сообщали, что российская армия отошла от своих передовых позиций на севере села. Если нашим военным удастся уволить этот населенный пункт, это откроет им путь в стратегически важный райцентр Запорожья.

"Токмак – это ключ к освобождению не только Мелитополя, но и всей Запорожской области. Этот город важен с точки зрения его географии и логистики. Именно в Токмаке захватчики накапливают технику и живую силу", – убежден Ашурбеков.

Важно! Расстояние от Токмака до села Роботино, где сейчас ведутся интенсивные бои, составляет 20 км. За два с половиной месяца наступления на этом направлении ВСУ удалось продвинуться на 6 километров.

Несмотря на оптимизм некоторых аналитиков, перед выходом в Токмак украинских военных ждет очень тяжелая работа. Оптимистические прогнозы обусловлены тем, что именно у Роботиного расположена наиболее подготовленная линия обороны россиян.

Аскад Ашурбеков о продвижении ВСУ на Токмак: смотрите видео

"Россия постоянно готовит новые оборонительные позиции, даже в Мелитополе, расположенном в 80 километрах от линии фронта. Но за месяц невозможно подготовить существенные оборонительные сооружения, которые были бы такими же насыщенными, как и первая линия обороны россиян", – отметил депутат.

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