У понеділок, 21 серпня, ввечері, а перед тим вдень, в районі військового містечка окупантів в Бердянську прогриміли вибухи. Про це написав мер міста Мелітополя, що розташоване неподалік, Іван Федоров близько 17:50.

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Упродовж дня в Бердянську – вибухи

Як зазначив міський голова, в загарбників загалом цей день видався якимсь невдалим: спершу "бавовна" була вдень в Бердянську, а потім – ввечері. І щонайголовніше, обидва рази в одному й тому ж самому місці.

Недобрий день окупантів Бердянська продовжується недобрим вечором. Щось неладне коїться у росіян поблизу військового містечка. Вдень жителі чули вибух. І от тепер знову гучний вибух в тому ж районі.

Водночас Федоров констатував, що після першого "інциденту" росіяни поспішили заспокоїти місцевих пропагандою про те, що нібито знищили ракету, яку до того збили за допомогою ППО. Через це, власне, за їхніми словами, було гучно.

Окрім того, телеграм-канали публікують відео, на яких видно наслідки цих вибухів. Дивитися на кадри без втіхи – просто-таки неможливо.

Дим в районі військового містечка в окупованому Бердянську: дивіться відео

Зверніть увагу! Така "бавовна" є черговим нагадування російським військовим про те, що спокійно жити на окупованих територіях їм ніхто не дасть.

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