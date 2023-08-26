Мер Мокви Сергій Собянін бідкався, що 23 та 24 серпня по місту запускали безпілотники. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону тим часом обіцяє, що ці атаки ставатимуть частиною російської буденності.

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"Далі буде"

Новини про атаки безпілотників на Москву вже припинили дивувати: настільки часто там щось "палає". Росіяни не матимуть інших шансів, як змиритися з цією новою реальністю, вважає Юрій Ігнат.

Я впевнений, що Сили оборони матимуть більше засобів для того, аби Росії робилося дедалі тривожніше і небезпечніше,

– наголосив речник.

За його словами, Росія отримала те, що повинна була отримати – повітряні тривоги. Це тільки початок. Жителі країни-агресорки мусять відчути на собі, те що вже більше року переживають українці.

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