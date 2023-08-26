Мер Мокви Сергій Собянін бідкався, що 23 та 24 серпня по місту запускали безпілотники. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону тим часом обіцяє, що ці атаки ставатимуть частиною російської буденності.
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"Далі буде"
Новини про атаки безпілотників на Москву вже припинили дивувати: настільки часто там щось "палає". Росіяни не матимуть інших шансів, як змиритися з цією новою реальністю, вважає Юрій Ігнат.
Я впевнений, що Сили оборони матимуть більше засобів для того, аби Росії робилося дедалі тривожніше і небезпечніше,
– наголосив речник.
За його словами, Росія отримала те, що повинна була отримати – повітряні тривоги. Це тільки початок. Жителі країни-агресорки мусять відчути на собі, те що вже більше року переживають українці.
В України будуть F-16
- 20 серпня Нідерланди та Данія заявили про свою готовність передати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів. Йдеться про 42 і 19 літаків. Крім того, перші F-16 мають прибути до України до Нового року.
- 24 серпня стало відомо, що Норвегія теж готова надати Україні винищувачі, наразі не відомо – в якій кількості.
- Того ж дня Португалія зголосилася навчати українських пілотів на винищувачах.
- Раніше про це говорили й США. Американці навчатимуть українських льотчиків, якщо в Європи не вийде підготувати достатню кількість фахівців.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розвіяв сумніви щодо складнощів у навчанні українців на F-16. По-перше, він спростував інформацію про те, що процес навчання затягується через погану англійську. По-друге, Ігнат наголосив, що F-16 цілком зручно сідати на наших аеродромах.