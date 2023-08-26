Мэр Моквы Сергей Собянин жаловался, что 23 и 24 августа по городу запускали беспилотники. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона Между тем, обещает, что эти атаки будут становиться частью российской обыденности.
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"Продолжение следует"
Новости об атаках беспилотников на Москву уже перестали удивлять: столь часто там что-то "пылает". У россиян нет других шансов, как смириться с этой новой реальностью, считает Юрий Игнат.
Я уверен, что силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы России делалось все тревожнее и опаснее,
– подчеркнул представитель.
По его словам, Россия получила то, что должна была получить – воздушные тревоги. Это только начало. Жители страны-агрессорки должны почувствовать на себе, что уже больше года переживают украинцы.
В Украине будут F-16
- 20 августа Нидерланды и Дания заявили о готовности передать Украине истребители F-16 после обучения пилотов. Речь идет о 42 и 19 самолетах. Кроме того, первые F-16 должны прибыть в Украину к Новому году.
- 24 августа стало известно, что Норвегия тоже готова предоставить Украине истребители, пока неизвестно – в каком количестве.
- В тот же день Португалия вызвалась учить украинских пилотов на истребителях.
- Ранее об этом говорили и США. Американцы будут учить украинских летчиков, если у Европы не получится подготовить достаточное количество специалистов
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат развеял сомнения относительно сложностей в обучении украинцев на F-16. Во-первых, он опроверг информацию о том, что процесс обучения затягивается из-за плохого английского. Во-вторых, Игнат подчеркнул, что F-16 вполне удобно садиться на наших аэродромах.