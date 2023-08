Американское издание The Washington Post писало, что обучение украинских пилотов на F-16 завершится не раньше лета следующего года. И одна из главных причин этого – украинские пилоты и наземный персонал don't speak English. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, действительно ли языковый барьер затягивает обучение наших пилотов на F-16.

Язык – это не проблема

Спикер Юрий Игнат признал, что трудности со знанием английского у украинских пилотов и наземного персонала есть. Впрочем, он не стал бы их преувеличивать.

По словам Игната, ведущие издания, как The Washington Post, The New York Times, часто пишут свои анализы, ссылаясь на неназванные источники. Поэтому, во-первых, он не хотел бы комментировать такие источники. А во-вторых, ситуация с английским у украинских пилотов на самом деле не выглядит столь драматично.

Спикер подчеркнул, что пилоты и другие украинские специалисты изучают английский язык, и это не представляет большой проблемы. По его словам, у авиационных инженеров с английским хуже, чем у пилотов. Однако все они уже начали учить иностранный язык в Украине, а затем вместе будут учиться в Великобритании.

В то же время он признал, что затягивание процесса есть.

Нам хотелось бы поскорее отправить наших летчиков, даже если речь идет о небольшой группе пилотов, которые точно знают английский язык,

– сказал Игнат.

Он считает, что авиационную терминологию можно выучить через несколько дней или недель.

Игнат подчеркнул, что стоит дождаться отправки украинских пилотов и посмотреть, как будет проходить обучение. Также представитель Воздушных Сил признал, что ему хотелось бы, чтобы оно происходило в самих США, а не только в Европе. На базах США есть большие возможности и мощности.

F-16 для Украины: последние новости