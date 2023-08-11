Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, Украина не получит американские истребители в этом году из-за политических процессов внутри США.

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Запад затягивает поставки F-16

По мнению военного эксперта, если бы наши партнеры приняли политическое решение, Украина получила бы F-16 в течение 2 недель. В то же время, американские техники и пилоты могли бы подписать контракты с Вооруженными Силами и начать выполнять свою работу.

Мероприятие затягивает предоставление Украине F-16 в поисках подходящих оправданий. Одним из таких оправданий для затягивания является увеличение сроков обучения украинских пилотов. Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что получение истребителей ожидается в начале следующего года, однако сегодня появился материал Wall Steet Journal, в котором журналисты утверждают, что США сдвинули финал обучения украинских пилотов к лету 2024 года.

"Для того, чтобы научить опытного пилота пользоваться F-16, было бы достаточно 3 – 4 месяца. То есть мы могли бы получить эти самолеты еще в этом году, если бы Соединенные Штаты не затягивали этот процесс", – убежден Свитан.

Роман Свитан о передаче Украины F-16: смотрите видео

Важно! Вопрос о предоставлении Украине истребителей вплетен в предвыборную борьбу в Америке. К примеру, один из кандидатов Республиканской партии Рон Десантис не поддерживает передачу Украине американских истребителей.

Что известно о сроках предоставления F-16