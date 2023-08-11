Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, Україна не отримає американські винищувачі цього року через політичні процеси всередині США.

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Захід затягує постачання F-16

На думку військового експерта, якби наші партнери прийняли політичне рішення, Україна б отримала F-16 протягом 2 тижнів. Водночас американські техніки та пілоти могли би підписати контракти зі Збройними Силами й почати виконувати свою роботу.

Захід затягує надання Україні F-16, шукаючи для цього підхожих виправдань. Одним із таких виправдань задля затягування є збільшення термінів навчання українських пілотів. Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що отримання винищувачів очікується на початку наступного року, однак сьогодні з'явився матеріал Wall Steet Journal, у якому журналісти стверджують, що США посунули завершення навчань українських пілотів до літа 2024.

"Для того, щоб навчити досвідченого пілота користуватися F-16, було б достатньо 3 – 4 місяці. Тобто, ми могли б отримати ці літаки ще цього року, якби Сполучені Штати не затягували цей процес", – переконаний Світан.

Роман Світан про передання Україні F-16: дивіться відео

Важливо! Питання щодо надання Україні винищувачів вплетено в передвиборчу боротьбу в Америці. Наприклад, один з кандидатів Республіканської партії Рон Десантіс не підтримує передання Україні американських винищувачів.

Що відомо про терміни надання F-16