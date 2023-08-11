Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что процесс по передаче самолетов и обучению украинских пилотов затягивается из-за многочисленных нюансов.
К теме Первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 не раньше следующего лета, – WP
"В целом бюрократические процедуры что в Европе, что в США происходят довольно трудно. Но там есть что обсуждать, [в частности] вариант самолета", – отметил Романенко.
Если Украина получит европейские истребители, то процесс должен сдвинуться до конца августа. Ведь эти самолеты стандартизированы – имеют одинаковые двигатели и оборудование.
Сколько будет продолжаться обучение на F-16
Украинские пилоты должны не только овладеть навыками полета на американских истребителях, но и научиться вести бой на них. Важно также уметь работать в парах и звеньях.
Потому курс обучения на F-16 может занять минимум шесть месяцев. Однако пилоты не смогут сразу вести бой с россиянами – им еще понадобится время для овладения истребителями в наших условиях.
"У нас уже разворачивается навигационная система для самолетов F-16. Поэтому процесс продолжается, он необратим. Единственная проблема – это начало", – подчеркнул Романенко.
Кто вошел в коалицию истребителей для Украины / Инфографика 24 Канала
F-16 для Украины: последние новости
- Президент США Джо Байден дал "зеленый свет" на обучение украинских пилотов на F-16. Однако процессом подготовки руководят Дания и Нидерланды.
- По мнению спикера Воздушных сил Юрия Игната, "зеленый свет просто стал еще зеленее". Однако есть надежда, что процесс ускорится.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обучение на американских истребителях начнется уже в августе.