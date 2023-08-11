Эксперт по авиации Валерий Романенко рассказал 24 Каналу, что процесс по передаче самолетов и обучению украинских пилотов затягивается из-за многочисленных нюансов.

К теме Первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 не раньше следующего лета, – WP

"В целом бюрократические процедуры что в Европе, что в США происходят довольно трудно. Но там есть что обсуждать, [в частности] вариант самолета", – отметил Романенко.

Если Украина получит европейские истребители, то процесс должен сдвинуться до конца августа. Ведь эти самолеты стандартизированы – имеют одинаковые двигатели и оборудование.

Обратите внимание! Издание The Washington Post сообщило, что обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до конца следующего лета. Сначала они должны овладеть на английском терминологией, связанной с самолетами.

Сколько будет продолжаться обучение на F-16

Украинские пилоты должны не только овладеть навыками полета на американских истребителях, но и научиться вести бой на них. Важно также уметь работать в парах и звеньях.

Потому курс обучения на F-16 может занять минимум шесть месяцев. Однако пилоты не смогут сразу вести бой с россиянами – им еще понадобится время для овладения истребителями в наших условиях.

"У нас уже разворачивается навигационная система для самолетов F-16. Поэтому процесс продолжается, он необратим. Единственная проблема – это начало", – подчеркнул Романенко.



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