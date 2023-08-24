Так, у ніч проти 24 серпня росіянам привиділись три безпілотники. В міноборони країни-агресора кажуть, що відбили атаку.

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Привиділись 3 безпілотники

Стверджується, що засобами ППО над Брянською областю було знищено 2 дрони, над Калузькою – 1.



В Росії кажуть про атаку безпілотника / Скриншот з телеграму ворожого відомства

Про можливі руйнування чи постраждалих внаслідок інциденту нічого не повідомляється.

До слова, напередодні Калузьку область росії атакували безпілотники, а у Ростові-на-Дону чули потужний "потрійний" вибух, після якого здійнявся дим.

Падіння дронів в Росії: останні новини

Уночі 23 у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру "Москва-сіті", ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Центр "Москва-сіті" узагалі популярний об'єкт серед дронів, вони останнім часом туди навідуються часто. Можна збитись з ліку, при цьому пошкодження різні: вибиті шибки, налякані очевидці, палаючі дахи.