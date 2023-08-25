Окрім цього, Кремль усіляко заохочує воєнні злочини, а не дотримання правил війни. Про це Петреус розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Варто прочитати Система ППО ворога ще потужна, але ми маємо лайфхаки, – Гуменюк про атаку дронами по Криму

Атак по території Росії ставатиме більше

За словами колишнього директора ЦРУ, ключовим є те, що Україна повинна чітко показати: вона цілиться по військових об'єктах Росії та діє чітко в рамках законів сухопутної війни. За його словами, це дуже багато цілей:

логістичні центри,

склади з пальним тощо.

Було дуже цікаво спостерігати за тим, як українці завдають ударів по російській території, і їх буде ще більше, особливо те, що стосується морських дронів, цілого їхнього флоту. Тобто знову ж таки – тут українська винахідливість та інноваційність,

– заявив Петреус.

Він додав, що зараз весь приватний сектор України працює на допомогу ЗСУ, щоб зберегти територіальну цілісність нашої держави, і це чудово.

"І тому зараз країна з населенням менш ніж 40 мільйонів так ефективно протистоїть країні з населенням втричі більшим, і з економікою, яка перевершує українську. І це буде продовжуватися", – переконаний ексглава ЦРУ.

Він підсумував, що світ бачитиме дедалі більше прикладів, коли ця креативність проявлятиметься у різних варіантах:

якими будуть ці дрони,

як їх використовуватимуть,

як вони боротимуться із засобами РЕБ та інші важливі речі.

Ексклюзивне інтерв'ю з Девідом Петреусом: дивіться відео

До теми Невідомо, для кого це страшніше, – Зеленський про майбутнє ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Петреус висловлювався про контрнаступ ЗСУ