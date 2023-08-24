Про це під час спільної з прем'єром Норвегії пресконференції у Києві заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал. Своєю чергою, в Польщі вже говорять про ймовірність зростання кількості провокацій від вагнерівців.

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ПВК "Вагнера" може стати загрозою для Росії

Президент зазначив, що українські воїни показали, що ПВК "Вагнера" – такий самий ворог.

Напевно, 20 тисяч, – по-моєму, це те, що залишилося від вагнерівців, – 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше: для України, для Білорусі, для Польщі, а може й для Росії. Ніхто не знає,

– заявив Зеленський.

Коментуючи загибель Пригожина в авіакатастрофі, він зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива – президент Путін". Мовляв, кремлівський диктатор покарав ватажка ПВК "Вагнера" за спробу заколоту, яку він здійснив у червні.

Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з "вагнерами" – у нашому телеграмі.

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У Польщі готуються до провокацій

За інформацією Onet, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Пригожина контроль над ПВК "Вагнера" перейде безпосередньо до Кремля, що робить її потенційно небезпечнішою.

Я не коментуватиму, збіг це чи ні. Думаю, поляки здатні відповісти на це самі. Кураторство над групою "Вагнера" переходить безпосередньо до президента Путіна. Нехай кожен тепер сам для себе відповість, чи є група "Вагнера", яка дислокується в Білорусі, більшою чи меншою загрозою,

– заявив глава польського уряду.

Моравецький додав, що, безумовно, під наглядом Путіна ПВК "Вагнера" буде ще більше використовуватися для провокацій, шантажу, нападів та "всіляких рухів у підриві політики безпеки".

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни вважають, що літак Пригожина збили після прямого наказу російського диктатора Владіміра Путіна. Ймовірно, це була його помста за заколот, навіть попри те, що він був невдалим. Авіакатастрофа трапилася рівно через 2 місяці після походу вагнерівців на Москву.