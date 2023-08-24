Об этом во время совместной с премьером Норвегии пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал. В свою очередь, в Польше уже говорят о вероятности роста количества провокаций от вагнеровцев.

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ЧВК "Вагнера" может стать угрозой для России

Президент отметил, что украинские воины показали, что ЧВК "Вагнера" – такой же враг.

Наверное, 20 тысяч – по-моему, это то, что осталось от вагнеровцев, – 20 тысяч неконтролируемых людей. Здесь нужно подумать, для кого это страшнее: для Украины, для Белоруси, для Польши, а может и для России. Никто не знает,

– заявил Зеленский.

Комментируя гибель Пригожина в авиакатастрофе, он отметил, что есть "суд в Гааге или Божий суд, а у России есть альтернатива – президент Путин". Мол, кремлевский диктатор наказал предводителя ЧВК "Вагнера" за попытку мятежа, которую он совершил в июне.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме.

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В Польше готовятся к провокациям

По информации Onet, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что после смерти Пригожина контроль над ЧВК "Вагнера" перейдет непосредственно к Кремлю, что делает ее более потенциально опасной.

Я не буду комментировать, совпадение это или нет. Думаю, поляки способны ответить на это сами. Кураторство над группой "Вагнера" переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый теперь сам для себя ответит, является ли группа "Вагнера", дислоцирующаяся в Беларуси, большей или меньшей угрозой,

– заявил глава польского правительства.

Моравецкий добавил, что, безусловно, под наблюдением Путина ЧВК "Вагнера" будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "всяческих движений в подрыве политики безопасности".

Обратите внимание! В Институте изучения войны считают, что самолет Пригожина сбили после прямого приказа российского диктатора Владимира Путина. Вероятно, это была его месть за мятеж, даже несмотря на то, что он был неудачен. Авиакатастрофа случилась ровно через 2 месяца после похода вагнеровцев на Москву.