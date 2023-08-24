Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. По неподтвержденной информации, подозревается Артем Степанов – личный пилот Пригожина, который имел доступ к его бизнес-джету и перед взрывом уехал на Камчатку.

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Вероятный подозреваемый уехал на Камчатку

Один из российских инсайдерских телеграмм-каналов на следующий день после авиакатастрофы, в которой погиб Евгений Пригожин, сообщил, что Степанова уже пытались найти правоохранительные органы страны-террориста, но безрезультатно.

Бывший основатель "МНТ Аэро", владеющий разбившимся бизнес-джетом, просто "потерялся" в отдаленном регионе России.

Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он третий день в походе и без связи,

– говорится в сообщении.

Российские силовики активно ищут личного пилота Пригожина. Однако есть вероятность, что он уже уехал за границу.

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