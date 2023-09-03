Як пишуть росЗМІ, пасажирів і співробітників Київського вокзалу евакуювали не просто так. Мовляв, існувала загроза вибуху.

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Вокзал замінували

Пропагандисти кажуть, що вокзал буцімто замінували. Відтак, через загрозу вибуху довелося вивести звідти всіх людей.

У ДСНС зазначили, що евакуювали людей "з метою безпеки". На місце вирушили спеціалісти, котрі займалися перевіркою інформації про загрозу вибуху.

Невдовзі стало відомо, що вибухонебезпечних предметів на Київському вокзалі не виявили. Або погано шукали, або дійсно нічого не було, а дзвінок був черговим розіграшем.

Що стосується московських аеропортів, то скасування рейсів відбувалося за невідомих причин. Відомо, що скасували 23 рейси, а ще 18 затримали. Якщо детальніше, то: