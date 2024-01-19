Эту информацию 24 Каналу также подтвердили источники в спецслужбах Украины. В Русском добровольческом корпусе обещали сообщить детали чуть позже.
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РДК провел успешную операцию в Брянской области
Во вражеских телеграм-каналах 19 января появилась достаточно интересная информация по сведению с российско-украинской границы. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группе попала автомашина Урал МО.
К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и сразу отступила,
– пишут российские пропагандисты.
Россияне отметили, что в помощь этим людям "оперативно прибыли пограничники", "оказали
первую медицинскую помощь" и "осуществили эвакуацию раненых". В то же время они подчеркнули, что подробности все еще уточняют, а также пожелали вечной памяти погибшим воинам и скорейшего выздоровления раненым.
В конце концов, в Русском добровольческом корпусе подтвердили информацию врага, отметив, что их разведгруппа провела засаду на транспорт противника. Кроме того, российские бойцы также обнародовали кадры с захваченным Уралом.
РДК захватил Урал россиян / Фото из телеграм-канала Русского добровольческого корпуса
В заключение в РДК заверили, что кадры объективного контроля будут впоследствии.
В России всю ночь было неспокойно
- Ночью 19 января беспилотники атаковали Брянскую область страны-агрессора. В результате пострадала нефтебаза россиян в населенном пункте Клинцы.
- Кроме того, громкие звуки слышали и жители Тамбовской области, а именно населенного пункта Котовск. Там взрывы раздавались возле Тамбовского порохового завода.
- В результате источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что попадание по нефтебазе в Клинцах и взрывы на Тамбовском пороховом заводе были работой Главного управления разведки Министерства обороны. Где расположены Клинцы на карте – читайте в материале.