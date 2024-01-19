Цю інформацію 24 Каналу також підтвердили джерела у спецслужбах України. У Російському добровольчому корпусі обіцяли повідомити деталі трохи згодом.

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РДК провів успішну операцію у Брянській області

У ворожих телеграм-каналах 19 січня з'явилася доволі цікава інформація зі зведення з російсько-українського кордону. Росіяни стверджували, що у Суземському районі Брянській області у засідку

ворожої диверсійно-розвідувальної групи потрапила автомашина Урал МО.

На жаль, у нас є загиблі та поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку і відразу відступила,

– пишуть російські пропагандисти.

Росіяни зазначили, що на допомогу цим людям "оперативно прибули прикордонники", "надали

першу медичну допомогу" та "здійснили евакуацію поранених". Водночас вони наголосили, що подробиці все ще уточнюють, а також побажали вічної пам'яті загиблим воїнам і найскорішого одужання пораненим.

Зрештою у Російському добровольчому корпусі підтвердили інформацію ворога, зазначивши, що їхня розвідгрупа провела засідку на транспорт противника. Крім того, російські бійці також опублікували кадри із захопленим Уралом.



РДК захопив Урал росіян / Фото з телеграм-каналу Російського добровольчого корпусу

Наостанок у РДК запевнили, що кадри об'єктивного контролю будуть згодом.

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