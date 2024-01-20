С начала полномасштабного вторжения потери Россия уже достигает более 375 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальная статистика потерь
Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 375 270,
- танков – 6 171,
- боевых бронированных машин – 11 455,
- артиллерийских систем – 8 868,
- РСЗО – 967,
- средства ПВО – 654,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934,
- крылатые ракеты – 1 818,
- корабли и катера – 23,
- подводные лодки – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 848,
- специальная техника – 1389.
Потери врага в технике за последние сутки
В Генштабе сообщили, что за сутки враг потерял 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 5 беспилотников оперативно-тактического уровня, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц специальной техники.
Потери врага 20 января / Генштаб ВСУ
Также в Генштабе отметили, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и продолжать истощать врага вдоль всей линии фронта.
В частности, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Вместо этого подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства противника.