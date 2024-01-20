Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росія вже сягають понад 375 тисяч особового складу. Варто зазначити, що ця статистика є приблизною, адже підрахувати точну кількість в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальна статистика втрат

Так, від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:

особового складу – близько 375 270,

танків – 6 171,

бойових броньованих машин – 11 455,

артилерійських систем – 8 868,

РСЗВ – 967,

засоби ППО – 654,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 934,

крилаті ракети – 1 818,

кораблі та катери – 23,

підводні човни – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 848,

спеціальна техніка – 1 389.

Втрати ворога в техніці за останню добу

У Генштабі повідомили, що за добу ворог втратив 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спеціальної техніки.



Втрати ворога 20 січня / Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі зазначили, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці й продовжувати виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту.

Зокрема впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу російських загарбників.

Натомість підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби противника.