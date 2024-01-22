Именно это российское воздушное судно является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает граждан всей Украины направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал носитель "Кинжалов"

Что известно о воздушной тревоге

Тревога прозвучала по всем областям Украины около 12 часов 8 минут. Воздушные силы отметили, что это произошло из-за взлета вражеского судна.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области,

– говорится в сообщении военных.

Воздушные силы также призвали не игнорировать сигналы тревоги по областям.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Следует отметить, что российский истребитель МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие рядом с МиГ истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усугубляет опасения относительно возможной ракетной опасности, связанной с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Кроме того, взлеты МиГ-31К выполняются для разных целей, включая передислокацию, учебные полеты, испытания и т.п. Как следствие во всех регионах нашей страны объявлена воздушная тревога.

К тому же в последнее время самолет участвовал в патрулировании Черного моря с дозаправкой. Это привело к существенному росту как частоты, так и продолжительности тревог по всей Украине.

Кстати, тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К звучала также и 20 января. Тогда суммарное время тревоги по всей Украине составило около 30 минут.