12:27, 20 января

Пока о пусках не сообщалось. В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что борт следует и сторону Черного моря. Поэтому тревога может быть долгой, поскольку МиГ-31К, вероятно, вылетел на так называемое "патрулирование".