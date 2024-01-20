Тревога начала распространяться по стране в 12:16. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в укрытие.
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Пока о пусках не сообщалось. В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что борт следует и сторону Черного моря. Поэтому тревога может быть долгой, поскольку МиГ-31К, вероятно, вылетел на так называемое "патрулирование".
В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги является взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всей Украины.
Карта тревог в Украине по состоянию на 12:19 20 января 2024
В Украине объявили воздушную тревогу
Украиной начала распространяться воздушная тревога. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
Оккупанты недавно также поднимали МиГ-31К
- Россияне днем 18 января также поднимали в небо МиГ-31К. Тогда в России дважды взлетал истребитель.
- Первая воздушная тревога была объявлена с 08:48 до 09:13. Тогда обошлось без пусков аэробалистических ракет.
- Уже через несколько часов, в 11:45, в Украине второй раз объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К. Она продолжалась до 13:18. К счастью, тогда тоже обошлось без пусков.
- Стоит отметить, что взлеты бортов МиГ-31К могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, нередко взлетает также самолет-заправщик Ил-78, который вместе с МиГ-31К отрабатывает дозаправку борта в воздухе.