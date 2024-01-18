Это воздушное судно является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает людей во всех областях нашего государства пройти в укрытие гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была угроза атаки "Кинжалами"

Что известно о воздушной тревоге

Заметьте! В 9 часов 13 минут по всей Украине раздался отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога раздалась во всех областях Украины около 8 часов 48 минут. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете вражеского судна в небо.

Ракетная опасность на всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!

– говорится в сообщении военных.