Це повітряне судно є потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає людей у всіх областях нашої держави пройти в укриття цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза атаки "Кинджалами"
Що відомо про повітряну тривогу
Повітряна тривога пролунала в усіх областях України близько 8 години 48 хвилин. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про зліт ворожого судна у небо.
Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка!
– мовиться у дописі військових.
Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.
Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.
Крім того, віднедавна літак також проводить патрулювання Чорного моря з дозаправлянням, від чого частота і тривалість тривог по всій Україні значно збільшилася.
До цього росіяни атакували Україну "Шахедами"
- Ввечері 17 січня у Повітряних силах ЗСУ попередили про пуск російських безпілотників типу "Шахед" з різних напрямків. Вибухи лунали у Сумській області.
- Гучні звуки також чули жителі Дніпропетровської та Миколаївської областей. Крім того, сили ППО збивали ворожі дрони-камікадзе у небі над Хмельницькою областю.
- Уже зранку 18 січня у Повітряних силах розповіли, що ворог запустив 33 "Шахеди" по Україні. Нашим захисникам неба вдалося збити 22 дрони-камікадзе.