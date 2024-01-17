Варто зазначити, що на момент зльоту МіГ-31К тривога вже була оголошена у південних та східних регіонах. Однак коли носій "Кинджалів" з'явився в небі, вся Україна стала "червоною".

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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

10:55 У ПС повідомили, що ворог випустив ракету на Кривий Ріг. Монітори заявили, що це крилата авіаційна ракета X-59. В ту ж хвилину у місті пролунали вибухи. Довідка. Х-59 – це крилата ракета, носіям якої можуть бути: Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.

10:29 Станом на цю мить мапа повітряної тривоги в Україні виглядає так:

10:28 По всій Україні почали оголошувати загальну повітряну тривогу. До цього вона вже була оголошена на Сході та Півдні.

10:27 Моніторингові канали повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок". Згодом інформацію підтвердили у Силах оборони Півдня та в Повітряних силах.

МіГ-31К Носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

До слова, зовсім нещодавно Україні була під атакою дронів-камікадзе. Вночі 17 січня Росія запустила по Україні 20 "Шахедів". Сили ППО працювали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Захисникам неба вдалося збити 19 "Шахедів".

Крім цього, ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 в напрямку Харкова. На жаль, там внаслідок атаки загинула 1 людина. Ще 17 людей зазнали поранень.

В Одесі уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкодило багатоквартирні будинки. Відомо про 3 поранених.