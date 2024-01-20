12:19, 20 січня

У Повітряних силах повідомили, що причиною оголошення тривоги є зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які становлять загрозу для всієї України.



Мапа тривог в Україні станом на 12:19 20 січня 2024 року