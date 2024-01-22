Оккупанты снова запустили дроны-камикадзе по Украине. Возможно разрастание воздушных тревог по вектору движения.

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оккупанты запустили несколько групп дронов

22:45 Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных БПЛА появились на границе Херсонской и Николаевской областей. Они двигаются по северо-западному курсу.

22:43 Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

Почему российские "Шахеды" пролетают чуть ли не всю Украину

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат объясняет, что "Шахеды" летят по маршрутам, которые заранее подготовили российские операторы. Они закладывают их вручную в каждый дрон.

Оккупанты пытаются прокладывать путь "Шахедов" так, чтобы они летели между областями, над лесами, реками, ниже к земле, однако это рискованно для российских военных, ведь дрон-камикадзе буквально может попасть в дерево или какую-либо опору. Уже не раз были случаи, когда ударные БпЛА снимали с деревьев.

Игнат также отметил, что Украина – большая страна. А разозлить ПВО подальше от городов невозможно, ведь это главные цели врага и, прежде всего, безопасность людей.

Он также подчеркнул, что в целом средства поражения спроектированы таким образом, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны.

Враг намеренно выпускает много боеприпасов для того, чтобы перегрузить ПВО, и, как следствие, как можно больше воздушных средств попали в цель. Особенно этот эффект работает во время комбинированных массированных атак.