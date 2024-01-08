Зранку 8 січня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Відомо, що ворог бив по низці регіонів. На жаль, внаслідок цього є багато постраждалих і жертв.

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Ворог забрав життя у 4 людей

Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким! Держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь,

– зазначив президент.

Президент зазначив, що у трьох областях усе ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів. Мовиться про Донеччину, Херсонщину та Хмельниччину. Глава держави висловив вдячність рятувальникам, поліцейським, співробітникам комунальних служб, а також усім, хто залучений до цього процесу.

Оборонці неба збили 18 крилатих ракет

Як зазначають у Повітряних силах, у ніч проти 8 січня ворог завдав масованого удару по Україні. Окупанти застосували крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА.

Загалом російські загарбники застосували 59 засобів для атаки:

8 "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

4 аеробалістичні ракети "Кинджал" з чотирьох МіГ-31К;

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

8 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

6 балістичних ракет "Іскандер-М";

2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти. Оборонці неба знищили 8 "Шахедів", а також 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Звернімо увагу, що близько 02:00 8 січня моніторингові канали почали повідомляти про те, що до пускових рубежів летять стратегічні бомбардувальники. Вже ближче до 03:00 Повітряні сили це підтвердили. Під ранок стало відомо, що ворог також підвів до пускових рубежів Ту-22М3, а також підіймав у повітря МіГ-31К – ракетоносії "Кинджалів".