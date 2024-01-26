Харьковская область граничит с Россией, поэтому оккупанты беспрестанно бьют по городу. Во время последнего обстрела 23 января погибло больше всего харьковчан за всю полномасштабную войну. 25 января в городе объявили днем траура.
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"Новая" воздушная тревога: что изменится в Харькове
Сегодня депутаты городского совета поддержали мою инициативу и приняли решение о создании дифференцированной системы оповещения о воздушной тревоге. Поэтому с этого года сирена будет включаться только в случае опасности непосредственно для города, а не для всей области,
– написал Игорь Терехов.
По словам мэра города, такое нововведение облегчит работу всем службам, а бизнесу позволит эффективнее работать.
Проект воплотят в рамках создания единого муниципального ситуационного центра. Его техническое оснащение будет профинансировано международными партнерами.
Война меняет Харьков
- Харьковчане поражают своим мужеством и несокрушимостью. Многие люди приходят, чтобы накормить спасателей и помочь им разобрать завалы. А кафе бесплатно угощают горячими напитками.
- Игорь Терехов написал, что после жестоких обстрелов 23 января, когда город трижды был под огнем, нельзя оставлять все как было. Он предложил переименовать улицу Пушкинскую, сказав, что долгое время думал, будто Пушкин – не о современной России. Харьковчане просили об этом переименовании несколько лет, памятник русскому поэту в городе давно убрали.
- На сессии городского совета 26 января поддержали переименование улицы Пушкинской в Григория Сковороды. Как отметили харьковские СМИ, это был один из самых больших пакетов переименований, изменения коснулись 65 улиц. Новые названия, в частности, получили улицы Омская, Хабарова и Псковская. Теперь они называются Бахмутская, Хладопромовская и Трускавецкая соответственно. Названий, связанных с русской историей, уменьшилось, вместо этого увеличилось число имен выдающихся харьковчан.