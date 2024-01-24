Захватчики продолжают свой террор против гражданских объектов Украины. Под вражеские обстрелы вечером 23 января попала центральная часть Харькова, где всегда находится много людей.

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Враг ударил по Национальной академии правовых наук

Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – рассказал о жутких последствиях ракетных обстрелов. Враг ударил в Национальную академию правовых наук Украины.

Разрушенное научное учреждение, ракета С-300 попала прямо в крышу здания. Повреждены жилые дома, офисные помещения, кафе, аптеки и другая исключительно гражданская инфраструктура,

– подчеркнул председатель ОВА.

Также он сообщил, что в результате террористических атак 23 января в Харькове пострадали 29 человек. Среди них есть дети. Три человека – в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! По предварительным данным, враг атаковал двумя ракетами. Одна из них попала непосредственно в здание.

Как выглядит академия сейчас: смотрите видео из сети

Детали обстрела 23 января

Оккупанты 23 января в очередной раз атаковали Харьков. По предварительным данным, оккупанты атаковали город ракетами С-300 с территории Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что в части Харькова, куда ударил враг, обычно находится большое количество людей.

Как сейчас выглядит Национальная академия правовых наук Украины / Олег Синегубов

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по территории Украины. Врагу не удастся реализовать свои планы.