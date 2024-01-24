Загарбники продовжують свій терор проти цивільних об'єктів України. Під ворожий обстріл увечері 23 січня потрапила центральна частина Харкова, де завжди перебуває багато людей.

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Ворог вдарив по Національній академії правових наук

Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – розповів про моторошні наслідки ракетного обстрілу. Ворог вдарив у Національну академію правових наук України.

Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура,

– наголосив голова ОВА.

Також він повідомив, що загалом внаслідок терористичних атак 23 січня у Харкові постраждали 29 людей. Серед них є діти. Троє людей – у важкому стані.

Який вигляд має академія зараз: дивіться відео з мережі

Окрім того, стало відомо, що пошкоджений гуртожиток юридичного центру.

Зверніть увагу! За попередніми даними, ворог атакував двома ракетами. Одна з них влучила безпосередньо у споруду.

Деталі обстрілу 23 січня

Окупанти 23 січня вкотре атакували Харків. За попередніми даними, окупанти атакували місто ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов розповів, що у частині Харкова, куди вдарив ворог, зазвичай перебуває дуже багато людей.

Як зараз виглядає Національна академія правових наук України / Олег Синєгубов

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по території України. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів.