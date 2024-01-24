Загарбники продовжують свій терор проти цивільних об'єктів України. Під ворожий обстріл увечері 23 січня потрапила центральна частина Харкова, де завжди перебуває багато людей.
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Ворог вдарив по Національній академії правових наук
Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – розповів про моторошні наслідки ракетного обстрілу. Ворог вдарив у Національну академію правових наук України.
Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі. Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура,
– наголосив голова ОВА.
Також він повідомив, що загалом внаслідок терористичних атак 23 січня у Харкові постраждали 29 людей. Серед них є діти. Троє людей – у важкому стані.
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Окрім того, стало відомо, що пошкоджений гуртожиток юридичного центру.
Деталі обстрілу 23 січня
Окупанти 23 січня вкотре атакували Харків. За попередніми даними, окупанти атакували місто ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов розповів, що у частині Харкова, куди вдарив ворог, зазвичай перебуває дуже багато людей.
Як зараз виглядає Національна академія правових наук України / Олег Синєгубов
Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по території України. Ворогу не вдасться реалізувати жодних своїх планів.