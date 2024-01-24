Игорь Терехов после обстрелов Харькова предложил изменить название улицы Пушкинской на Григория Сковороды. Впрочем, он не упомянул о том, что в городе есть и одноименная станция метро – возможно, ее тоже переименуют.

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Мэр Харькова предлагает отказаться от имперского наследия

До вчерашнего дня я не спешил с решением сменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острее всего за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть,

– написал он.

Где находится улица Пушкинская в Харькове: показываем на карте

Глава города предлагает дать улице имя Григория Сковороды, поскольку его "философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям".

Обратите внимание! В Харькове в честь Сковороды уже назван педагогический университет. В целом фигура этого странствующего философа является знаковой для Слобожанщины.

По словам Терехова, Сковорода "учил ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас".

Что известно об улице Пушкинской в Харькове

Это одна из центральных улиц протяженностью в пять километров. Название в честь Пушкина получила в 1899 году. На Пушкинской много красивых и исторически ценных построек в разных стилях – более 20 памятников архитектуры. Рядом расположена станция метро "Пушкинская", а относительно недалеко – район Салтовка, который россияне обстреливают больше всего. Ранее недалеко от улицы на площади Поэзии был памятник Пушкину, его демонтировали в ноябре 2022 года.

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