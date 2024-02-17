В Запорожье днем 17 февраля прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистического удара.
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Местные слышали звуки взрывов
Корреспонденты Суспильного сообщают, что в Запорожье прогремели взрывы. Глава Запорожской ОВА подтвердил взрывы.
Взрыв в Запорожском районе вблизи села Натальевка,
– написал он.
Он также призвал находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Помните, обычная осторожность может спасти жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В случае воздушной угрозы спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен.
Сейчас детали взрыва неизвестны.
Запорожье кроют огнем постоянно
- Россияне 15 февраля на рассвете атаковали Запорожье ракетами. В городе прозвучало по меньшей мере два взрыва. Известно, что враг атаковал из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Было попадание в объект инфраструктуры. Тогда пострадал один человек.
- Известно, что 15 января сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, над Запорожьем заметили вражеский разведывательный беспилотник. ВСУ оперативно обнаружили его и уничтожили.
- В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в Запорожье прозвучало в общей сложности 5 взрывов. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что пока известно о попадании ракет в жилые районы. В частности, на открытые территории, что рядом с домами.