Захватчики пытаются как строить оборонительные сооружения, так и осуществлять наступательные действия. Об этом 24 Каналу рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Цель врага в Запорожье

Иван Федоров отметил, что примерно 50 прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области находятся без света, воды, газоснабжения уже более полутора лет. Проживание там опасно, потому что враг атакует их артиллерией, управляемыми авиабомбами.

Цель врага – сравнять с землей наши населенные пункты. Как небольшие села, так и крупные города, как Гуляйполе, Орехов. Враг продолжает уничтожать, сравнивая с землей эти населенные пункты. Враг продолжает это делать несмотря на то, что там остаются гражданские жители,

– сказал он.

В прифронтовых населенных пунктах до сих пор находится определенное количество гражданских жителей несмотря на то, что там нет никаких благ цивилизации. Они могут выехать из прифронтовой территории, однако не все выбирают путь выезда.

"С другой стороны, мы доставляем гуманитарную помощь, воду и делаем все возможное для того, чтобы враг не смог сломать наших людей непосредственно вблизи линии фронта", – подчеркнул чиновник.

Оккупанты устроили тотальный контроль

Глава Запорожской ОВА заметил, что враг пытается полностью контролировать всех жителей, которые остались во временной оккупации. Россияне уже начали следить, кто записан в телефонной книге, какие фотографии есть в телефонах украинцев.

Последнюю неделю захватчики во время фильтрационных мероприятий просто останавливают украинцев на улице и заставляют удалить телефонные номера тех жителей, которые сейчас находятся на территории, подконтрольной правительству Украины. Враг пытается тотально контролировать наших жителей,

– рассказал Федоров.

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