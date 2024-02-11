Загарбники намагаються як будувати оборонні споруди, так і здійснювати наступальні дії. Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Мета ворога на Запоріжжі

Іван Федоров зазначив, що приблизно 50 прифронтових населених пунктів у Запорізькій області перебувають без світла, води, газопостачання вже понад півтора року. Проживання там небезпечне, тому що ворог атакує їх артилерією, керованими авіабомбами.

Мета ворога – зрівняти з землею наші населені пункти. Як невеликі села, так і великі міста, як Гуляйполе, Оріхів. Ворог продовжує знищувати, зрівнюючи з землею ці населені пункти. Ворог продовжує це робити попри те, що там залишаються цивільні мешканці,

– сказав він.

У прифронтових населених пунктах досі перебуває певна кількість цивільних мешканців попри те, що там немає жодних благ цивілізації. Вони можуть виїхати з прифронтової території, однак не всі обирають шлях виїзду.

"З іншого боку, ми доставляємо гуманітарну допомогу, воду і робимо все можливе для того, щоб ворог не зміг зламати наших людей безпосередньо поблизу лінії фронту", – підкреслив посадовець.

Окупанти влаштували тотальний контроль

Голова Запорізької ОВА зауважив, що ворог намагається повністю контролювати всіх мешканців, які залишилися у тимчасовій окупації. Росіяни вже почали слідкувати, хто записаний в телефонній книзі, які фотографії є в телефонах українців.

Останній тиждень загарбники під час фільтраційних заходів просто зупиняють українців на вулиці та змушують видалити телефонні номери тих мешканців, які зараз перебувають на території, підконтрольній уряду України. Ворог намагається тотально контролювати наших мешканців,

– розповів Федоров.

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