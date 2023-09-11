Аналітики американського Інституту вивчення війни також пояснили, коли, на їхню думку, може відновитись контрнаступ ЗСУ. Варто зауважити, що вранці 11 вересня наші військові повідомили, що просунулись у районі Кліщіївки.

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Як погода вплине на наступ ЗСУ

Аналітики пригадують слова Кирила Буданова, який говорив, що наші військові продовжать контрнаступальні операції до кінця 2023 року. За його словами, холодна і волога погода вплине на активні бойові дії, проте не зупинить їх.

Своєю чергою глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі говорив, що за декілька тижнів погода зміниться – сезонні проливні дощі та сильна багнюка пізньої осені в Україні сповільнять рух для обох сторін, а низькі температури – створюють безліч проблем з логістикою.

"Важкі бої все ще тривають. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30 – 45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", – заявив Міллі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни дали свій прогноз щодо просування українських військових. На їхню думку, ЗСУ можуть відновити контрнаступ взимку.

Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневрових бойових дій, і українські чиновники висловили готовність до використання цих погодних умов взимку 2022 – 2023 років,

– пояснюють аналітики.

Що ще кажуть в Україні про контрнаступ ЗСУ взимку

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснював, що взимку військовим буде набагато важче просуватись через холод, проте це не значить, що вони зупинять бойові дії.

Зокрема, діяльність ЗСУ взимку залежить від сучасної техніки, яку нашим військовим передадуть партнери. Окрім того, Костенко пригадав, що Росія напала на Україну також взимку, проте наші бійці зуміли вибивати ворога.

Темп спаде, але не сильно. Хоча багато залежить від планів. Можливо у когось (Генштаб ЗСУ – 24 Канал) будуть плани, що "станьмо в оборону й за зиму накопичимо сили та засоби". І це буде рішення, а ми можемо подумати, що через погоду,

– сказав Костенко.

За словами нардепа, діяльність українських військових залежатиме від планів військового керівництва нашої країни.