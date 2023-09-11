Очевидно, що взимку українським захисникам буде набагато важче просуватися через холод. Утім, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зауважив 24 Каналу, що це не означає повного припинення бойових дій.

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Від чого залежатиме зупинка фронту взимку

За словами Костенка, бої стануть менш активними, але за потреби їх можна розвинути в будь-яку погоду. Зокрема завдяки сучасній техніці, яку Україні передали партнери. До того ж в основному бойові дії відбуваються за магістралі, через які можна перекидати резерви.

Ймовірно, все залежатиме від планів військового керівництва України. Адже воювати можна і влітку, і взимку. Не забуваймо, що росіяни напали на Україну саме в холодну пору року – 24 лютого 2022 року. Попри це, Сили оборони ефективно вибивали противника з українських міст та сіл.

Темп спаде, але не сильно. Хоча багато залежить від планів. Можливо у когось (Генштаб ЗСУ – 24 Канал) будуть плани, що "станьмо в оборону й за зиму накопичимо сили та засоби". І це буде рішення, а ми можемо подумати, що через погоду,

– сказав Костенко.

Окупантам може бути небезпечно залишатися зимувати в Україні

Пригадаймо, як відбувалося звільнення правобережної Херсонщини. Специфіка полягала у тому, що противник вирішив піти. Сили оборони створили загрозу оточення для росіян. Звісно, загарбники ще могли б деякий час утримувати позиції, але згодом зазнали б колосальних втрат.

Костенко припустив, за якої умови контрнаступ ЗСУ припиниться взимку: дивіться відео

Вперед вони йти не можуть – можуть лишитися перезимувати, але, втративши військо. Росіяни потребували резервів, аби хоч щось робити у Бахмуті чи на Півдні. Тому ухвалили рішення зробити цей вихід,

– зауважив Роман Костенко.

Це не класичний контрнаступ, як-от на Харківщині, це змушування противника до відходу. Іншими словами – вибивання ворога через ураження логістики та військового складу. Тобто Сили оборони використали один із військових способів.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ