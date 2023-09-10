Таку думку висловив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Він вважає, що восени ЗСУ буде важче маневрувати, тому наступальні дії можуть сповільнитися.

Важливо Буданов не вважає, що війна в Україні буде довготривалою: як глава ГУР пояснив свою думку

Контрнаступ ЗСУ може тривати ще 30 – 45 днів

Важкі бої все ще тривають. Українці б'ються і послідовно просуваються. Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30 – 45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували,

– заявив Міллі.

Він зазначив, що і раніше говорив про тривалість та складність війни. На його думку, ця війна буде довгою, повільною, важкою і пов'язаною з великою кількістю жертв.

"Так і відбувається", – додав генерал.

Україна має шанси прорвати російські лінії оборони до кінця року

До речі, в американській розвідці заявляли, що темп українського контрнаступу зростає. Тому ЗСУ мають шанси прорвати російські лінії оборони до кінця року. Про це сказав директор з аналізу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол.

За його словами, ЗСУ біля Роботиного вже пробили першу лінію оборони росіян, а зараз атакують і другу.

Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомляв, що контрнаступ ЗСУ може продовжитись і взимку, якщо просуватися вперед стане важче.

Буданов наголосив, що контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Втім, очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він хотів, і описав ситуацію як складну.

Глава ГУР МО зазначив, що серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ – дуже щільна концентрація російських мін і велика кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.