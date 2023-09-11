Очевидно, что зимой украинским защитникам будет гораздо труднее продвигаться через холод. Впрочем, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заметил 24 Каналу, что это не означает полного прекращения боевых действий.

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От чего будет зависеть остановка фронта зимой

По словам Костенко, бои станут менее активными, но при необходимости их можно развить в любую погоду. В частности, благодаря современной технике, которую Украине передали партнеры. К тому же в основном боевые действия происходят по магистрали, через которые можно перебрасывать резервы.

Вероятно, все будет зависеть от планов военного руководства Украины. Ведь воевать можно и летом, и зимой. Не забывайте, что россияне напали на Украину именно в холодное время года – 24 февраля 2022 года. Тем не менее Силы обороны эффективно выбивали противника из украинских городов и сел.

Темп спадет, но не сильно. Хотя многое зависит от планов. Возможно, у кого-то (Генштаб ВСУ – 24 Канал) будут планы, что "станем в оборону и за зиму накопим силы и средства". И это будет решение, а мы можем подумать, что из-за погоды,

– сказал Костенко.

Оккупантам может быть опасно оставаться зимовать в Украине

Вспомним, как происходило освобождение правобережной Херсонщины. Специфика заключалась в том, что противник решил уйти. Силы обороны создали угрозу оцепления для россиян. Конечно, захватчики еще могли бы некоторое время удерживать позиции, но впоследствии понесли бы колоссальные потери.

Костенко предположил, при каком условии контрнаступление ВСУ прекратится зимой: смотрите видео

Вперед они идти не могут – могут остаться перезимовать, но потеряв войско. Россияне нуждались в резервах, чтобы хоть что-то делать в Бахмуте или на Юге. Поэтому приняли решение сделать этот выход,

– заметил Роман Костенко.

Это не классическое контрнаступление, например как на Харьковщине, это принуждение противника к уходу. Другими словами – выбивание врага из-за поражения логистики и военного состава. То есть Силы обороны использовали один из военных способов.

Что известно о контрнаступлении ВСУ