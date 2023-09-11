Аналитики американского Института изучения войны также объяснили, когда, по их мнению, может возобновиться контрнаступление ВСУ. Следует заметить, что утром 11 сентября наши военные сообщили, что продвинулись в районе Клещиевки.

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Как погода повлияет на наступление ВСУ

Аналитики вспоминают слова Кирилла Буданова, говорившего, что наши военные продолжат контрнаступательные операции до конца 2023 года. По его словам, холодная и влажная погода повлияет на активные боевые действия, но не остановит их.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорил, что через несколько недель погода изменится – сезонные проливные дожди и сильная грязи поздней осенью в Украине замедлят движение для обеих сторон, а низкие температуры – создают множество проблем с логистикой.

"Трудные бои все еще продолжаются. Украинцы дерутся и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30 – 45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не кончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", – заявил Милли.

Аналитики американского Института изучения войны дали свой прогноз по продвижению украинских военных. По их мнению, ВСУ могут возобновить контрнаступление зимой.

Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность к использованию этих погодных условий зимой 2022 – 2023 годов,

– объясняют аналитики.

Что еще говорят в Украине о контрнаступлении ВСУ зимой

Секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко объяснял, что зимой военным будет гораздо труднее продвигаться из-за холода, однако это не значит, что они остановят боевые действия.

В частности, деятельность ВСУ зимой зависит от современной техники, которую нашим военным передадут партнеры. Кроме того, Костенко напомнил, что Россия напала на Украину также зимой, однако наши бойцы сумели выбивать врага.

Темп спадет, но не сильно. Хотя многое зависит от планов. Возможно, у кого-то (Генштаб ВСУ – 24 Канал) будут планы, что "станем в оборону и за зиму накопим силы и средства". И это будет решение, а мы можем подумать, что из-за погоды,

– сказал Костенко.

По словам нардепа, деятельность украинских военных будет зависеть от планов военного руководства нашей страны.