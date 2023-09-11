Большой прорыв еще впереди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обратите внимание Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет, – Зеленский
Оккупанты могут сбежать
По словам президента, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет большое значение. Сейчас в Украине "есть движение, и это важно".
Зеленский отметил, что после тяжелых начальных потерь и наспех адаптированной тактики украинские бойцы наконец-то прорвали первый из трех основных оборонных рубежей России в Запорожской области. Однако большой прорыв еще впереди.
Если мы нажмем на них с Юга, то они (захватчики – 24 Канал) убегут,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский готов к длительной войне
Отметим, что президент Владимир Зеленский отметил, что его команда должна быть готова к длительной войне. Глава государства не хочет думать о долгой войне, однако именно к этому он готовится.
По словам Зеленского, война, развязанная Кремлем, может завершиться не скоро.
"Я должен быть готов, моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", – сказал украинский президент.