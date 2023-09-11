Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Наш лидер не хочет думать о длительной войне, однако именно к этому он готовится.
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Путин проиграет в этой долгой войне
Зеленский заявил, что он и его команда должны быть готовы к длительной войне.
И эмоционально я готов,
– отметил президент.
По словам украинского лидера, Путин не понимает, что в долгую войну он проиграет. Ибо неважно, что его поддерживают 60% или 70% россиян.
Зеленский подчеркнул, что поскольку Украина усугубит свои удары внутри страны-агрессорки, россияне начнут задавать неудобные вопросы о несостоятельности их армии защитить их. Ведь украинские дроны продолжат приземляться в России, добавил президент.
В ОАЭ заговорили о встрече Зеленского и Путина
Напомним, что президент ОАЭ осенью планирует организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина на Конференции ООН по климату. Сообщают, что инициативу якобы поддержали Папа Римский и Джо Байден.
Политологи предполагают, что страны поняли перспективы взаимоотношений с Украиной и теперь хотят получить часть "переговорной" славы.