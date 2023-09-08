Президент Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с Путиным. Глава государства в интервью американскому журналисту объяснил свою позицию, вспомнив "трагическую судьбу" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Путин не человек слова

Вести переговоры можно с теми, кто умеет держать слово. А это точно не о Путине, считает Зеленский. Он вспомнил Пригожина, который надеялся на "гарантии" от главы Кремля, и в результате преждевременно попал в ад.

Зеленский подчеркнул, что история с вагнеровцем – доказательство того, что любой компромисс с Путиным невозможен.

Если ты хочешь с кем-то компромисса или диалога, с лжецом этого не сделаешь,

– подчеркнул президент.

То, что значит договариваться с Путиным, можно увидеть на примерах современных Грузии и Молдовы, которые тоже в свое время подверглись российскому вторжению и до сих пор остаются частично оккупированными, отметил глава государства.

Сигнал партнерам

Зеленский не в первый раз указывает, что Путин – лжец. Ранее комментируя смерть Пригожина, президент подчеркнул, что это сигнал для международных партнеров, все еще верящих в возможность диалога с военным преступником.

"Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Потому что он не сдерживает слова. И не вопрос, кому он дает это слово: своим террористам или каким-то политическим лидерам внутри своего государства или извне. Путину не можно доверять, и его слово ничего не стоит", – заявил украинский лидер.

"Мир" по правилам России: последние новости

С более известными "мирными" планами выступали страны Африки и Китай.

Так, КНР призвала к немедленному прекращению огня. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на противоречие в китайском "мирном предложении". Он отметил, что в одном из пунктов говорится о незыблемости суверенитета и территориальной целостности, а в другом – о необходимости немедленного прекращения огня, что означает передачу оккупированных территорий России.

"Мирная" инициатива от стран Африки тоже, по словам Подоляка, фактически означает капитуляцию Украины. В не идет речь о главном условии для переговоров, указанном в формуле мира Зеленского, – выводе российских войск со всей территории Украины.

По мнению Подоляка, все эти "мирные планы", которые играют на руку страны-агрессорки, имеют одни и те же тезисы, неприемлемые для Украины: