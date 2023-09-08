Президент Зеленський вкотре відкинув можливість переговорів із Путіним. Глава держави в інтерв'ю американському журналісту пояснив свою позицію, пригадавши "трагічну долю" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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Путін не людина слова

Вести переговори можна з тим, хто вміє тримати слово. А це точно не про Путіна, вважає Зеленський. Він згадав Пригожина, який понадіявся на "гарантії" від очільника Кремля, і як наслідок передчасно потрапив у пекло.

Зеленський підкреслив, що історія з вагнерівцем – доказ того, що будь-який компроміс з Путіним неможливий.

Коли ти хочеш з кимось компромісу чи діалогу, з брехуном цього не зробиш,

– наголосив президент.

Те, що значить домовлятися з Путіним, можна побачити на прикладах сучасних Грузії та Молдови, які теж у свій час зазнали російського вторгнення і досі лишаються частково окупованими, зауважив глава держави.

Сигнал партнерам

Зеленський не вперше вказує, що Путін – брехун. Раніше коментуючи смерть Пригожина, президент наголосив, що це сигнал для міжнародних партнерів, які все ще вірять у можливість діалогу з військовим злочинцем.

"Чи можна домовлятися в принципі з Путіним? Я думаю, що ні. За жодних умов. Тому що він не дотримує слова. І не питання, кому він дає це слово: своїм терористам чи якимось політичним лідерам усередині своєї держави чи ззовні. Путіну не можна довіряти, і його слово нічого не варте", – заявив український лідер.

"Мир" за правилами Росії: останні новини

З найбільш відомими "мирними" планами виступали країни Африки та Китай.

Так, КНР закликала до негайного припинення вогню. Радник офісу президента Михайло Подоляк вказав на протиріччя у китайській "мирній пропозиції". Він зазначив, що в одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії.

"Мирна" ініціатива від країн Африки теж, за словами Подоляка, фактично означає капітуляцію України. У ній не йдеться про головну умову для переговорів, вказану у формулі миру Зеленського, – виведення російських військ з усієї території України.

На думку Подоляка, усі ці "мирні плани", які грають на руку країни-агресорки, мають одні й ті самі тези, неприйнятні для України: