Про це повідомили у The New York Times із посиланням на чиновників, знайомих з оцінкою західних розвідок.
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За активи Пригожина конкурують СЗР та ГРУ
За словами двох західних чиновників, служба зовнішньої розвідки Росії, найімовірніше, отримає контроль над пропагандистськими ресурсами Пригожина. Своєю чергою, міноборони країни-агресорки та ГРУ керуватимуть операціями ПВК "Вагнера".
Про те, що контроль над операціями ПВК Вагнера переходить до військової розвідки, свідчить той факт, що минулого тижня до Малі та Буркіна-Фасо приїжджали:
- заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров,
- розвідник Андрєй Авер'янов, який раніше очолював, за даними The New York Times, секретну військову частину ГРУ, що займалася диверсіями за кордоном.
Деякі співрозмовники видання вважають, що контроль над частиною активів Пригожина може отримати його 25-річний син Павло. Проте для цього йому знадобиться схвалення Кремля на діяльність за кордоном.
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Смерть Пригожина: останні новини
- В українській розвідці заявили, що треба ще деякий час, аби зробити точні висновки в історії з ліквідацією Євгенія Пригожина. Проте щодо організаторів – "тут все очевидно".
- Несподівана смерть Пригожина стала сигналом для російських еліт. Саме її представники мають вирішити подальшу долю Владіміра Путіна та взяти владу в Росії у свої руки.
- Пригожин був великою проблемою для Путіна і міг шантажувати його. Ймовірно, ватажок найманців мав такий компромат, який міг би знищити російського диктатора.