Про це повідомили у The New York Times із посиланням на чиновників, знайомих з оцінкою західних розвідок.

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За активи Пригожина конкурують СЗР та ГРУ

За словами двох західних чиновників, служба зовнішньої розвідки Росії, найімовірніше, отримає контроль над пропагандистськими ресурсами Пригожина. Своєю чергою, міноборони країни-агресорки та ГРУ керуватимуть операціями ПВК "Вагнера".

Про те, що контроль над операціями ПВК Вагнера переходить до військової розвідки, свідчить той факт, що минулого тижня до Малі та Буркіна-Фасо приїжджали:

заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров,

розвідник Андрєй Авер'янов, який раніше очолював, за даними The New York Times, секретну військову частину ГРУ, що займалася диверсіями за кордоном.

Деякі співрозмовники видання вважають, що контроль над частиною активів Пригожина може отримати його 25-річний син Павло. Проте для цього йому знадобиться схвалення Кремля на діяльність за кордоном.

Зверніть увагу! Раніше Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони Росії та Кремля, писав, що після загибелі Пригожина вся оперативна діяльність ПВК "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході перейде під пряме військове командування міністерства оборони. Як зазначало видання, перехід мережі вагнерівців за кордоном під контроль російського відомства покладе край схемі, за якої кремлівська влада формально знімала із себе відповідальність за діяльність ПВК.

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