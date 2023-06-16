Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден, что большинство мирных предложений, которые поступают Украине, не учитывают ее интересы и, как следствие, играют на руку России.

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Что не так с "мирными" инициативами

Любой "план мира", из какой бы он ни был страны, должен иметь конкретно прописанный путь к миру в регионе и ограничения для России после войны, считает Подоляк.

Если же у предложения нет этих пунктов, то любой "план мира" более корректно называть "планом капитуляции Украины". Относительно таких инициатив не следует употреблять слово "мир", потому что это может быть использовано в глобальном информационном пространстве против интересов Украины,

– убежден советник Офиса Президента.

Инициатива Сирила Рамафосы также не стала исключением из этого правила.

Такие "планы", по мнению Подоляка, обычно выглядят следующим образом:

немедленно прекратите огонь;

немедленно оставьте в покое оккупационные войска России;

немедленно прекратите просить у Запада оружие;

признайте право России вас убивать;

откажитесь от юрисдикции Международного уголовного суда и репараций.

Подоляк не понимает, как можно предлагать это Украине после 16 месяцев полномасштабной войны.

"Мы, как общество, "вытягиваем" эту войну и платим огромную цену за нашу свободу. Мы единственная страна в мире, которая готова идти на это. По моему мнению, такие предложения должны нас оскорблять", – отметил Подоляк.

Какие последствия может иметь воплощение подобных "планов"

Советник Офиса Президента предостерегает от того, чтобы верить в действенность таких инициатив.

"Если Россия не проиграет войну, она увеличит свою агрессию, прежде всего информационно. Она будет расставлять выгодные ей акценты и доказывать, что Украина сама разрушила свои города, сама устроила геноцид в Буче и тому подобное", – предположил Подоляк.

Уже через год после завершения войны глобальное информационное пространство будет иметь множество модерированных Россией исследований, которые будут указывать на наш якобы "нацизм" и наше желание убивать самих себя.

Именно таковы в краткосрочной перспективе последствия инициатив, как у Рамафосы.

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